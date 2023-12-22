В РФ наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста

Татьяна Голикова оценила проблему рождаемости в стране.

Российские власти наблюдают долгосрочную тенденцию снижения числа женщин репродуктивного возраста по стране. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета законодателей. Чиновница отметила, что рост численности женщин в возрасте от 20 до 29 лет начнется только после 2026 года. Как уточнила спикер мероприятия, ее слова означают, что все усилия правительства должны быть направлены на повышение интенсивности количества рождений. Таким образом, основополагающим для властей становится подход "плюс один ребенок в каждой семье".

По прогнозу Росстата рост... начнется только после 2026 года, но он будет незначительный. В целом же наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей вырос на 3,6% в 2023 году.

Фото и видео: Совет Федерации