Последствия протечки устранены в Михайловском театре

Отмечается, что сработала система пожаротушения.

В Петербурге в Михайловском театре устранили последствия аварии. Сценический комплекс просушили, и учреждение открывает свои двери для посетителей уже во вторник, 7 мая. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Сотрудники Михайловского театра справились со всеми трудностями. Последствия аварийной ситуации, случившейся накануне, полностью устранили. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Напомним, на сцене Михайловского театра 4 мая произошла протечка. Отмечается, что сработала система пожаротушения. Из-за аварии отменили 4 и 5 мая спектакли "Баядерка" и "Конек-Горбунок" в 13:00 и 18:00.

Видео: Telegram / Пиотровский Online