Реконструкция исторического зала Михайловского театра пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге Михайловский театр планирует масштабную перестройку, включающую создание оркестровой ямы и установку поворотной сценической площадки в новом зрительном зале. По данным издания "Коммерсант-СПб" от 26 августа, проект реконструкции уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Старт работ намечен на 2027 год. Задуманная перестройка также коснется амфитеатра и партера, где планируется увеличение числа мест для зрителей. Ранее, в июне 2025 года, Михайловский театр заключил соглашение стоимостью 39,5 млн рублей с ООО "Группа компаний "Строй-Эксперт" (входящей в ГК "Строй-Эксперт") на разработку проекта обновления сцены и оркестровой ямы.

Согласно условиям контракта, к концу декабря 2026 года компания должна предоставить проектную и рабочую документацию для возведения вращающейся сцены с площадью основания около 113 квадратных метров. В задачи входит и проектирование многоярусных систем для хранения свёрнутых декораций и другие необходимые элементы.

Фото: Михайловский театр