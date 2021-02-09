Стало известно, в каком году состоится открытие музея Шаляпина в Петербурге

Мемориальная квартира, расположенная на втором этаже дома, уже подготовлена, однако открытие откладывается.

Ремонтные работы в Доме-музее великого русского артиста Федора Шаляпина продолжаются полным ходом, привлекая внимание поклонников его таланта. Расположенный на улице Графтио, 2Б, этот памятник архитектуры хранит память о последних годах жизни певца, проведённых в Петербурге с 1914 по 1922 год.

Директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица поделилась с "Петербургским дневником" подробностями текущего состояния ремонта. Мемориальная квартира, расположенная на втором этаже дома, уже подготовлена, однако открытие откладывается. Работы в фондах хранилища на верхних этажах пока не завершены, что мешает полноценному открытию квартиры.

Историю самого здания нельзя назвать простой. Оно было построено в 1901 году по проекту архитектора Дмитрия Рябова. Семья Шаляпина сначала арендовала второй этаж, а позже выкупила весь дом целиком. Позже, в середине XX века, на здании появились дополнительные этажи, нарушая целостность первоначального облика.

Ремонтные работы осложняет сложное геологическое расположение дома, расположенного на мягких почвах Петроградской стороны, а также современные застройки поблизости, влияющие на стабильность фундамента. Все это привело к появлению трещин и деформациям.

Первоначально открытие музея планировалось на сентябрь 2026 года, однако оно перенеслось. Завершить полный цикл реставрации ожидается только к декабрю 2026 года, а значит, мемориальная квартира сможет принять посетителей не раньше конца 2027 года.

Отдельный флигель во дворе, предназначенный для размещения ряда ценных экспонатов, тоже требует доработки, которую планируется закончить не ранее 2028 года.

Пока поклонники творчества Шаляпина могут насладиться атмосферой его быта благодаря выставке "Шаляпин. Воспоминание о доме", проходящей в Инженерном корпусе Петропавловской крепости. Благодаря усилиям партнеров из Музея истории Санкт-Петербурга, некоторые предметы интерьера и архив музея смогли переехать сюда на временное хранение.

Экспозиция предлагает посетителям окунуться в мир Федора Шаляпина, демонстрируя оригинальные документы, фото, рисунки и уникальные личные вещи артиста, включая ценные подарки от современников. Среди произведений живописи, представленные полотна знаменитых художников: Константин Коровин, Борис Кустодиев, Михаил Нестеров. Посетители смогут даже услышать голос великого баса и осмотреть его рабочий кабинет-гримерную в Мариинском театре.

Интерактивная экспозиция дополнена аудиоспектаклем, воссоздающим атмосферу проживания и приема гостей в доме Шаляпина, позволяя зрителям представить себе атмосферу той эпохи и проникнуться духом творца.

Фото: Музей театрального и музыкального искусства