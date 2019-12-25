  1. Главная
Фасады Большой Хоральной синагоги скрыли строительные леса
Сегодня, 12:10
Архитекторы и строители планируют восстановить исторический вид здания и сохранить его для будущих поколений.

Строительство лесов началось на фасаде Большой Хоральной Синагоги в Санкт-Петербурге, знаменуя старт комплексного процесса реставрации важного архитектурного памятника города.

В ходе реставрации планируется провести следующие работы:

восстановление терракотовой декоративной отделки;
реставрация штукатурки;
ремонт кирпичных стен;
замена старых деревянных оконных рам;
модернизация стальных стропильных конструкций крыши.
Во время демонтажа кровельного покрытия технические специалисты обнаружили следы повреждений от артиллерийского огня и серьезные деформации несущих балок и металлических креплений, скрытые ранее под слоем конструкции.

Проект реставрации охватывает большой временной промежуток (до 2027 года). Архитекторы и строители планируют восстановить исторический вид здания и сохранить его для будущих поколений.

Фото: КГИОП Петербурга

