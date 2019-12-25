Фасады Большой Хоральной синагоги скрыли строительные леса

Строительство лесов началось на фасаде Большой Хоральной Синагоги в Санкт-Петербурге, знаменуя старт комплексного процесса реставрации важного архитектурного памятника города.
В ходе реставрации планируется провести следующие работы:
восстановление терракотовой декоративной отделки;
реставрация штукатурки;
ремонт кирпичных стен;
замена старых деревянных оконных рам;
модернизация стальных стропильных конструкций крыши.
Во время демонтажа кровельного покрытия технические специалисты обнаружили следы повреждений от артиллерийского огня и серьезные деформации несущих балок и металлических креплений, скрытые ранее под слоем конструкции.
Проект реставрации охватывает большой временной промежуток (до 2027 года). Архитекторы и строители планируют восстановить исторический вид здания и сохранить его для будущих поколений.
Ранее мы сообщили о том, что креативное пространство в доме Брюллова откроется в октябре.
Фото: КГИОП Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все