Креативное пространство в доме Брюллова откроется в октябре

Общая стоимость реконструкции памятника архитектуры федерального значения составила 400 млн рублей.

Открытие креативного пространства в отреставрированном историческом здании "Дом А.П.Брюллова (П.Ю.Сюзора)" запланировано на октябрь текущего года, сообщил "Ведомостям Северо-Запад" соинвестор проекта, глава управляющей компании "БС АРТ ДЕВ" Александр Басалыгин. Первоначально запуск творческой платформы "Брюллофт" ожидался в I квартале 2025 года, однако сроки сдвинулись на осень.

Общая стоимость реконструкции памятника архитектуры федерального значения составила 400 млн рублей. Проект реализуется совместно с братьями Скигиными, которые, напомним, весной этого года потеряли контроль над акциями АО "Петербургский нефтяной терминал" вследствие решения Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Александр Басалыгин подчеркнул, что дальнейшие вложения в объект не потребуются, поскольку строительные работы практически завершены. В ходе ремонта проведены мероприятия по восстановлению фасада, укреплению конструктивных элементов здания и сохранению объектов историко-культурного наследия. После открытия здесь разместятся книжный магазин, арт-студии, выставочные залы, лекторий, заведения общественного питания, включая пиццерию и сеть кафе численностью до пяти-шести точек.

История проекта началась в 2022 году, когда связанная с Басалыгиным компания "Я хочу быть твоей канарейкой" выиграла аукцион на аренду здания площадью около 2000 квадратных метров в рамках городской программы "Рубль за метр". Год спустя Комитет по госохране памятников одобрил концепцию реставрации, а осенью 2023-го последовало выдача официального разрешения на проведение строительных мероприятий.

Программа предусматривает, что процесс реконструкции должен занять семь лет: два года отводится на подготовку проектной документации и пять лет на само строительство. Пока идет ремонт, арендодатель выплачивает ставку арендной платы, установленную по итогам торгов, а после окончания ремонтных работ плата снижается до символической величины – 1 рубль за квадратный метр ежегодно. Срок договора аренды рассчитан на 49 лет.

В интервью Басалыгин пояснил, что общая сумма вложений включает около 30 млн рублей в виде арендных платежей. Изначально завершение работ предполагалось завершить в 2024 году, однако график был скорректирован на следующий год.

Реконструкция исторического объекта федерального значения оказалась сложной задачей. Инвесторам хотелось уложиться в год с момента получения разрешения, но в итоге всё заняло вдвое больше времени и денег, чем изначально закладывалось, заметил Басалыгин, добавив, что задержка связана с проблемами подключения коммуникаций и восстановления скульптурных элементов. Первоначальная оценка стоимости проекта составляла от 200 до 300 млн рублей.

Подробнее о программе "Рубль за метр" читайте в нашем материале.

Фото: Комитет имущественных отношений Петербурга