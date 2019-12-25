Проект реставрации дома Брюллова одобрен историко-культурной экспертизой

Перепланировку дома намерены выполнить, сохранив капительные стены, отметки коньков и карнизов крыш.

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации дома Брюллова на Васильевском острове. Соответствующий документ размещён на сайте КГИОП.

Судя по опубликованной информации, объект пригоден для офисных нужд. На первом этаже будут размещены бар и зона общепита, а на верхних расположат кабинеты. Перепланировку дома намерены выполнить, сохранив капительные стены, отметки коньков и карнизов крыш. Также неизменным останется исторический облик лицевых и дворовых фасадов и интерьеров с архитектурно-художественной отделкой. В здание можно будет зайти как со стороны Кадетской линии, так и Тучкова переулка.

Напомним, что дом Брюллова арендовала компания "Я хочу быть твоей канарейкой" по региональной программе "Рубль за метр". Арендатор анонсировал преобразование объекта в креативное пространство.

Ранее мы сообщили о том, что вторую площадку Аничкова лицея планируют открыть в сентябре.

Фото: Citywalls.ru