Креативное пространство в доме Брюллова откроют в 2024 году

На данный момент здание находится в неудовлетворительном состоянии.

К 2024 году в доме Брюллова появится креативное пространство. Сейчас здание находится в заброшенном состоянии, на его восстановление может потребоваться до 200 млн рублей. Об этом заявил основатель BS Art Development Group Александр Басалыгин на заседании президиума СПб ГО ВООПИиК, передаёт "Деловой Петербург".

Напомним, что здание некоторое время было бесхозным. Его выставили на торги в 2022 году по программе "Аренда за рубль". Приобретателем стало ООО "Я хочу быть твоей канарейкой", которое обязалось привести здание в надлежащий вид в течение сем лет.

Ожидается, что на первом этаже здания появятся заведения общепита и ретейл, а также офисные помещения.

Ранее мы сообщили о том, что дворец Кушелева-Безбородко выставят на торги.

Фото: Citywalls.ru