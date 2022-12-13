Дворец Кушелева-Безбородко выставят на торги

Объект принадлежал Европейскому университету до 2016 года.

В Петербурге намерены продать дворец Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Ещё в 2016 году здание площадью свыше 6 тыс. кв.м. принадлежало Европейскому университету, а теперь закреплено на праве оперативного управления за СПб ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества". Договор аренды с учебным заведением был расторгнут в связи с тем, что там установили пластиковые окна и временные перегородки без согласования со Смольным, хотя дворец является домом-памятником. Вуз попытался оспорить решение властей в суде, но проиграл дело.

В Смольном надеются привлечь инвестора для продажи объекта в ближайшее время.

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Фото: Citywalls.ru