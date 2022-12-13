Экс-директор "Самсона" построит новый жилой комплекс в Каменке

Участок находится между проспектом Королева и Парашютной улицей.

Бывший миллиардер и экс-директор завода "Самсон" Хамзат Арсамаков планирует построить новый ЖК в Каменке. Его стоимость оценивают в 1,5 млрд рублей. Об этом 31 марта сообщает "Деловой Петербург".

ООО "Специализированный застройщик "Приморский 78" подало заявку в градостроительную комиссию Петербурга (ГРК) на согласование строительства нескольких объектов в Каменке. Участок находится между проспектом Королева и Парашютной улицей.

Компания планирует построить два жилых домах, на первых этажак будет расположена поликлиника. Общая площадь будущего ЖК может составить до 20 тыс. кв. м.

Ранее КГИОП обратился в полицию из-за разборки части ограды мясокомбината на Московском шоссе.Ограда находится на Московском шоссе, 13 и входит в состав выявленного объекта культурного наследия "Мясокомбинат им. СМ. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)".

Фото: Piter.tv

