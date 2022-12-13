КГИОП обратился в полицию из-за разборки части ограды мясокомбината на Московском шоссе

Ограда находится на Московском шоссе, 13 и входит в состав выявленного объекта культурного наследия "Мясокомбинат им. СМ. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)".

В связи с обрушением и разборкой части ограды Мясокомбината имени Кирова (мясокомбинат "Самсон") КГИОП направлено заявление в полицию. Ограда находится на Московском шоссе, 13 и входит в состав выявленного объекта культурного наследия "Мясокомбинат им. СМ. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)".

По факту проведения неустановленными лицами незаконных работ по разборке объекта культурного наследия "Ограда" КГИОП вызван наряд полиции для пресечения противоправных действий.

В августе 2022 года КГИОП направил письмо в адрес администрации Московского района Санкт‑Петербурга о необходимости проведении мероприятий, направленных на принятие ограды в собственность Петербурга с последующей передачей ответственному лицу.

В адрес районной администрации направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и запрос о принятых мерах по постановке ограды на учет как бесхозяйного имущества с целью создания условий для поддержания объекта культурного наследия в надлежащем состоянии.

Ранее на Московском шоссе демонтировали бронзовых быков, которых отправили на реставрацию.

Фото: КГИОП