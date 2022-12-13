Бронзовых быков с Московского шоссе отреставрируют

Повредилась фасадная поверхность и штукатурка, частично отслоилась металлическая конструкция опоры у гранитного фундамента.

На Московском шоссе демонтировали бронзовых быков. Скульптуры стали разрушаться из-за климатических условий в Северной столице. Объекты приведут в порядок в мастерских ООО "РМ "Наследие". Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Бронзовые быки находятся на Московском шоссе около дома № 13. Летом 2022 года специалисты провели экспертизу и выявили повреждения. Пришли в негодность фасадная поверхность и штукатурка, частично отслоилась металлическая конструкция опоры у гранитного фундамента.

Добавим, что уже два года скульптура находится в пользовании Государственного музея городской скульптуры. Когда именно быков вернут на свое место, пока неизвестно.

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Фото: Википедия