В Выборгском районе Ленобласти создадут памятник природы "Бухта Жёлтая"

Объект получит статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).

В Ленинградской области готовятся к созданию новой особо охраняемой природной территории (ООПТ). Речь идёт о памятнике природы "Бухта Желтая" в Выборгском районе 47-ого региона. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Руководитель отметил, что подготовка обосновательной базы и документации для объекта уже закончена. Особый режим охраны в "Бухте Жёлтая" будет установлен в пределах 613-ти га. На этой площади будут проложены экотропы, оборудованы места для отдыха и смотровые площадки.

Отметим, что территория является излюбленным местом для стоянки водоплавающих и околоводных птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть отремонтирует дорогу к мемориалу защитникам ленинградского неба.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко