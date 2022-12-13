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В Выборгском районе Ленобласти создадут памятник природы "Бухта Жёлтая"
Сегодня, 13:56
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В Выборгском районе Ленобласти создадут памятник природы "Бухта Жёлтая"

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Объект получит статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).

В Ленинградской области готовятся к созданию новой особо охраняемой природной территории (ООПТ). Речь идёт о памятнике природы "Бухта Желтая" в Выборгском районе 47-ого региона. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

Руководитель отметил, что  подготовка обосновательной базы и документации для объекта уже закончена. Особый режим охраны в "Бухте Жёлтая" будет установлен в пределах 613-ти га. На этой площади будут проложены экотропы, оборудованы места для отдыха и смотровые площадки.

Отметим, что территория является излюбленным местом для стоянки водоплавающих и околоводных птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути. 

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть отремонтирует дорогу к мемориалу защитникам ленинградского неба.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: выборгский район, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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