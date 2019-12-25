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При атаке БПЛА в промзоне Волгограда погибли четыре и пострадали два человека
Сегодня, 10:52
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При атаке БПЛА в промзоне Волгограда погибли четыре и пострадали два человека

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Местные чиновники рассказали о жертвах и раненых людях при атаке БПЛА ВСУ по российскому региону.

На территории города Волгограда четыре сотрудника южной промышленной зоны погибли из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российский регион в ночь на пятницу, 13 ноября. Также известно о том, что еще два человека пострадали. Соответствующие данные общественности приведены в официальном канале администрации Волгоградской области в национальном мессенджере "Макс".

К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших.

администрация региона

Вспыхнувший при атаке БПЛА пожар в порту Усть-Луга локализовали.

Фото: Макс / Администрация Волгоградской области

Теги: беспилотники, волгоградская область, пострадали люди
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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