Местные чиновники рассказали о жертвах и раненых людях при атаке БПЛА ВСУ по российскому региону.

На территории города Волгограда четыре сотрудника южной промышленной зоны погибли из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российский регион в ночь на пятницу, 13 ноября. Также известно о том, что еще два человека пострадали. Соответствующие данные общественности приведены в официальном канале администрации Волгоградской области в национальном мессенджере "Макс".

К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. администрация региона

Вспыхнувший при атаке БПЛА пожар в порту Усть-Луга локализовали.

Фото: Макс / Администрация Волгоградской области