Вспыхнувший при атаке БПЛА пожар в порту Усть-Луга локализовали

Угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет.

Крупный пожар в порту Усть‑Луга удалось локализовать совместными усилиями специалистов "Леноблпожспас", МЧС и сотрудников порта. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации возгорания. Как отметил глава региона, их завершение ожидается в ближайшее время. По данным властей, угрозы для жизни и здоровья работников предприятия не зафиксировано.

Передвижная лаборатория Государственного экологического надзора провела замеры воздуха в ближайших населенных пунктах. Результаты показали, что концентрация вредных веществ находится в пределах нормы.

Ночью 11 ноября над Ленинградской областью силы ПВО сбили 150 БПЛА противника. Целью атаки стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание. Также пострадали трое работников, одного из них госпитализировали с ранением ноги.

Фото: Piter.TV