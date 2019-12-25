Один человек попал в больницу с ранением ноги после атаки БПЛА на Ленобласть

У пострадавшего диагностировали осколочное ранение ноги.

В результате налета украинских дронов на портовую зону Усть‑Луги в Ленинградской области в больницу попал один человек. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета информационной политики региона Никита Донцов.

По его словам, у пострадавшего диагностировали осколочное ранение ноги. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял о трех пострадавших в результате удара ВСУ по портовой зоне. За ночь в регионе силами ПВО было уничтожено 150 БПЛА. Также в Усть‑Луге в Кингисеппском районе из‑за попадания дронов вспыхнул пожар. Оперативные службы продолжают работать на месте возгорания.

Фото: Piter.TV