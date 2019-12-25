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Один человек попал в больницу с ранением ноги после атаки БПЛА на Ленобласть
Сегодня, 10:25
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Один человек попал в больницу с ранением ноги после атаки БПЛА на Ленобласть

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У пострадавшего диагностировали осколочное ранение ноги.

В результате налета украинских дронов на портовую зону Усть‑Луги в Ленинградской области в больницу попал один человек. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета информационной политики региона Никита Донцов.

По его словам, у пострадавшего диагностировали осколочное ранение ноги. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял о трех пострадавших в результате удара ВСУ по портовой зоне. За ночь в регионе силами ПВО было уничтожено 150 БПЛА. Также в Усть‑Луге в Кингисеппском районе из‑за попадания дронов вспыхнул пожар. Оперативные службы продолжают работать на месте возгорания.

Фото: Piter.TV

Теги: атака бпла на ленобласть 11 ноября
Категории: Новости СПб, Терроризм, Происшествия, Лента новостей,

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