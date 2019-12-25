После атаки БПЛА на Ленобласть массово задерживаются электрички до Петербурга

Время задержки поездов в пути составляет от 20 до 40 минут.

Налет украинских беспилотников могли затронуть транспортную систему Северо‑Запада. В Ленинградской области наблюдается движение пригородных поездов и "Ласточек"

В понедельник с 6:00 в на Волховстроевском направлении в Ленинградской области наблюдаются задержки электричек. Сейчас фиксируются так называемые веерные опоздания — поезда идут с отклонением от графика на 20–40 минут.

Среди них электропоезд "Ласточка", который следовал из Тихвина в Санкт‑Петербург: его отставание от расписания уже составляет 40 минут.

В ОЖД официально объяснили корректировку графика "техническими причинами". Представители железной дороги извинились перед пассажирами и подчеркнули, что делают всё возможное, чтобы сократить время опозданий.

Жителей и гостей региона просят отслеживать движение электричек в приложении "РЖД Пассажирам" или уточнять статус рейсов на горячей линии: +7(800) -775-00-00.

Ранее мы сообщали, что ночью 9 ноября силы ПВО уничтожили над Ленобластью 113 беспилотников ВСУ. После падения обломков БПЛА во Всеволожске в квартире погибла женщина.

Фото: Piter.TV