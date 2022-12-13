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Ленобласть отремонтирует дорогу к мемориалу защитникам ленинградского неба
Сегодня, 12:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть отремонтирует дорогу к мемориалу защитникам ленинградского неба

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Магистраль будет отремонтирована целиком, все 7 километров.

Трассу между деревнями Пятчино и Пейпия в Кингисеппском районе Ленобласти обновят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила региональная администрация.

Магистраль будет отремонтирована целиком, все 7 километров. Работы начнутся весной. Предусматривается полноценный ремонт гравийной дороги: очистка кюветов, укрепление обочин, замена гравийного наполнителя, установка нового барьерного ограждения.  

Вблизи Пятчино расположен мемориал "Летчикам-балтийцам, защитникам неба Ленинграда" в годы Великой Отечественной войны. Он представляет собой крыло от самолета МИГ со стелой, где перечислены фамилии павших героев. 

Ленобласть выплатит по 10 тысяч рублей блокадникам к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: дорога, мемориал, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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