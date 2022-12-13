Ленобласть выплатит по 10 тысяч рублей блокадникам

Всего из бюджета на выплаты направлено 28,9 млн рублей.

К 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда Ленобласть выплатит по 10 тысяч рублей ветеранам региона. Об этом сообщила администрация.

Выплаты получат жители, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", медалью "За оборону Ленинграда" и проживавшие в Ленинграде в период его блокады.

Всего из бюджета на выплаты направлено 28,9 млн рублей. Средства автоматически поступят ветеранам не позднее 18 января.

Онлайн-эстафета памяти "Прорыв 80" стартовала в Ленобласти.

Фото: Piter.tv