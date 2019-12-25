Зарплаты в Петербурге за 7 месяцев превысили 130 тысяч рублей

Петербуржцы зарабатывают больше 100 тысяч.

Средняя начисленная зарплата в Петербурге по итогам января–июля 2026 года составила 130,2 тыс. руб. За этот же период в Ленинградской области показатель достиг 100,5 тыс. руб. Такие данные приводит Росстат.

Таким образом, Петербург оказался среди регионов с наиболее высокими средними зарплатами, однако отметку в 150 тыс. руб. по итогам 7 месяцев город не преодолел. В Ленинградской области средний заработок оказался почти на 30 тыс. руб. ниже петербургского показателя.

В среднем по России за январь–июль 2026 года начисленная зарплата составила 109,3 тыс. руб. Таким образом, показатель Петербурга оказался примерно на 20,9 тыс. руб. выше общероссийского уровня.

Средняя зарплата выше 150 тыс. руб. зафиксирована в 7 регионах страны. В Чукотском автономном округе она составила 242,5 тыс. руб., в Магаданской области — 199,6 тыс. руб., в Москве — 196,3 тыс. руб.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России.

Фото: Piter.tv