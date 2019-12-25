Отцы из Петербурга и Ленобласти могут получать выплаты до 83 тысяч рублей

Более 17 тысяч отцов Петербурга и Ленобласти оформили отпуск по уходу за ребенком.

Отцы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут получать выплаты при уходе за ребенком, оформлять больничные по уходу за детьми и пользоваться другими мерами социальной поддержки. В преддверии Дня отца региональное отделение Социального фонда России напомнило о доступных мужчинам льготах.

В текущем году отпуск по уходу за ребенком оформили более 17 тыс. отцов из двух регионов. В прошлом году таких получателей было свыше 10 тыс. Размер ежемесячного пособия зависит от среднего заработка и может достигать 83 тыс. рублей.

Поддержка предусмотрена и для отцов пенсионного возраста. Почти 2 тыс. пенсионеров в Петербурге и Ленобласти получают повышенную фиксированную выплату к пенсии, поскольку содержат несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения.

Мужчины, воспитывающие детей с инвалидностью, при соблюдении установленных условий могут выйти на пенсию досрочно — в 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа. По данным регионального отделения СФР, этим правом уже воспользовались около 300 жителей Петербурга и Ленинградской области.

Отцы также могут оформлять больничные по уходу за ребенком наравне с матерями. Право распоряжаться материнским капиталом предоставляется мужчинам в предусмотренных законом случаях, в частности если они стали единственными усыновителями ребенка или получили соответствующие полномочия по другим установленным основаниям.

Для семей участников специальной военной операции действуют упрощенные правила назначения единого пособия. Кроме того, период службы засчитывается в страховой стаж в двойном размере.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря петербургской прокуратуре ребенок получил более 330 тыс. рублей алиментов. Ведомство встало на сторону семьи из Архангельской области.

Фото: Piter.TV