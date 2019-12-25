Как правильно оформить отпуск с последующим увольнением и ничего не упустить

Главный риск здесь не юридический, а человеческий.

Уйти в отпуск с последующим увольнением — довольно известный способ завершить карьеру в компании. Как правильно всё оформить, Piter.tv рассказала руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова.

Сотруднику нужно написать заявление за две недели до даты увольнения, ему платят отпускные за три дня до предполагаемого отдыха, а в последний рабочий день выдают трудовую книжку. Официально он все еще числится в штате до самого конца отпуска, то есть стаж продолжает идти. Но есть важный нюанс: если отпуск сотрудника не по графику, начальник имеет право отказать и просто выплатить деньги за эти дни.

Некоторые сотрудники пытаются этот запрет обойти: сначала уходят в свой обычный плановый отпуск, а уже во время отдыха присылают заявление об увольнении. По закону это работает: двухнедельный срок отработки идет, пока человек отдыхает, и в офис возвращаться не нужно. Но есть и минус — в этом случае все документы и окончательный расчет ему отдадут не перед отдыхом, а только в последний день этих двух недель.

С деньгами все просто: отпускные придут за три дня до начала отпуска, а остаток зарплаты и премии — в последний день перед отпуском.

Главный риск здесь не юридический, а человеческий. Часто работодатели считают такой уход нечестным, так как сотрудник не успевает нормально передать дела, оставляет команду в трудном положении и, скорее всего, это может испортить отношения с бывшим начальством. Если на новой работе захотят проверить рекомендации с прошлого места работы, старый руководитель может просто отказаться разговаривать или даст плохой отзыв.

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Фото: unsplash (Kelly Sikkema)