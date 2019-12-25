О мифе "сгорающих" отпусков и реальных механизмах компенсации

Существует распространенное заблуждение, что накопленные за несколько лет дни отпуска могут "сгореть".

Как рассказала Piter.TV HR-директор Level Group Валентина Романова, оно появилось из-за неверной трактовки 132-й Конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2010 году. В документе говорится, что желательно отдохнуть в течение полутора лет. Некоторые работодатели по ошибке решили, что это строгий срок, после которого отпуск пропадает.

Конституционный Суд РФ поставил в этом вопросе точку: работодатель не имеет права аннулировать ваши дни, сколько бы их ни накопилось. Вы можете отгулять их в любое время или получить за них деньги при увольнении. Чтобы обезопасить себя в случае спора, сотруднику стоит сохранять копии заявлений на отпуск и следить за графиком — так у вас будут документы, подтверждающие накопленные дни.

Правила денежной компенсации и новые гарантии за работу в выходные

Заменить денежной компенсацией стандартный ежегодный отпуск в 28 дней и продолжить работать нельзя — эти дни закон жестко резервирует для отдыха сотрудника. Выплату можно получить только за дни сверх этого лимита (например, за дополнительные дни за ненормированный график), но с важным исключением: обязательные семь дней отпуска за вредные или опасные условия труда заменить деньгами нельзя.

Что касается накопленных отгулов за работу в праздники, то здесь правила кардинально изменились благодаря поправкам в статью 153 ТК РФ. Раньше при увольнении эти дни фактически пропадали, но теперь закон приравнял их к защищенным трудовым гарантиям. Если сотрудник выбрал день отдыха, но не успел его использовать, бухгалтерия обязана выплатить разницу между двойной оплатой за труд в нерабочий день и той одинарной ставкой, которую он получил ранее.

Как рассчитывается выплата при увольнении и что в нее не входит

Механизм расчета компенсации за неотгулянные дни строится на формуле 2,33 дня отпуска за каждый полный отработанный месяц, при этом любые дробные остатки в итоговых расчетах всегда округляются в пользу работника. Если человек проработал 11 месяцев, ему выплачивают компенсацию за полный годовой отпуск. Однако в стаж, дающий право на эти дни, включается не все время формального нахождения в штате. В зачет идут рабочие дни, больничные и праздники, а также отпуск за свой счет, если он не превышает 14 календарных дней в году. Из расчета исключаются отпуск по уходу за ребенком, отсутствие на работе без уважительной причины, а также часть отпуска за свой счет сверх этих двух недель. Кроме того, при подсчете действует правило округления периодов: неполный месяц менее 15 дней не учитывается, а 15 дней и более округляются до полного месяца.

Фото: unsplash (Raj Rana)