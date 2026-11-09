На отпуск летом 2027 рассчитывают 44 процента петербуржцев

Данные получены в результате исследования, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.

Большинство работающих жителей Санкт-Петербурга уже решили, когда отправятся в отпуск в следующем году. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного цифровым сервисом по поиску работы SuperJob. В ходе исследования специалисты объяснили, что 44 процента аудитории намеревается отдыхать в летний сезон. Провести свободное время весной собирается только десять процентов жителей города. Еще восемь процентов выбирают для отпуска осень, а шесть процентов – зиму. Еще 11 процентов представителей Северной столицы России возьмут отпуск по графику, который составил для них отдел кадров.

Известно, что летний сезон чаще выбирают женщины, а мужчины немногим чаще предпочитают зимний отпуск. Среди петербуржцев младше 35 лет на летним период времени ориентируются 40 процентов опрошенных, среди более старших горожан речь идет о 48 процентах. Молодые респонденты чаще планируют отдых осенью или зимой.

Также теплый сезон особенно востребован у родителей. Установлено, что летний отпуск намерен взять каждый второй из них (50 процентов). Среди участников социологического опроса без детей таких 38 процентов. Зато бездетные петербуржцы вдвое чаще собираются отдыхать в осенний период.

Удаленку для беременных поддержали 74% петербуржцев.

Фото: Piter.tv