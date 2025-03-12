Удаленку для беременных поддержали 74% петербуржцев

Ожидаемо, что женщины выступают за инициативу чаще мужчин.

Законопроект, разрешающий беременным женщинам работать удаленно по медицинским показаниям, поддерживают 74% жителей Петербурга. Против высказались 15%, свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Согласно исследованию, оставшиеся 11% затруднились с ответом. Кроме того, женщины поддержали инициативу чаще мужчин.

Меньше согласия вызвала идея повышать зарплату матерям после рождения ребенка: инициативу одобряют 36% опрошенных. Против — 33%, еще 31% затруднились с ответом. Некоторые респонденты, что в России "за роды уже и так много льгот".

Среди сторонников чаще звучал вариант прибавки в 11–20% — так ответили 28% участников опроса, ещё 22% считают, что повышение должно составлять не более 10%.

Ранее мы сообщали, что инициативу о двух днях удаленки для матерей детей до 7 лет поддержали 64% петербуржцев.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)