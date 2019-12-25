Стало известно, с чем госпитализируют будущих мам в Педиатрический университет

Перечислены сложные клинические случаи.

Стало известно, с какими заболеваниями госпитализируют будущих мам в Педиатрический университет. Сложные клинические случаи перечислила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Анна Тайц.

Из Орла 11 февраля доставили 27-летнюю женщину на 28-й неделе беременности, страдающую сахарным диабетом первого типа, хроническим тубулоинтерстициальным нефритом, микроангиопатией, ретинопатией, нефропатией и другими недугами. Пациентка четверо суток находилась в отделении анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии для беременных, рожениц и родильниц. После стабилизации состояния ее перевели в отделение патологии беременности. Сейчас состояние будущей мамы удовлетворительное.

Кроме того, помощь врачей клиники вуза потребовалась еще одной 27-летней пациентке. Беременность жительнице Нальчика осложняет кардиологическая патология. Жалобы на затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение появились на 21-й неделе. Через два месяца приступ повторился, женщине диагностировали непрерывно рецидивирующую предсердную тахикардию и пароксизмальную фибрилляцию предсердий. Она была перевезена в Северную столицу. Врачи провели коррекцию терапии основного заболевания, решается вопрос о дальнейшей тактике ведения беременности и родов.

Другую пациентку доставили в Педиатрический университет из Карелии 4 марта: 37-летняя женщина ждет третьего ребенка. На 26-й неделе у нее развился холестатический гепатоз тяжелой степени. Это состояние, связанное с нарушением оттока желчи из печени. Оно может возникать у беременных из-за изменения гормонального фона. Тактику лечения вырабатывали акушеры-гинекологи, хирург, терапевт, кардиолог, дерматолог, инфекционист и трансфузиолог. В настоящее время женщина получает всю необходимую терапию.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета