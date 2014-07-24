В ГД внесли законопроект о защите от увольнения мужчин с беременными женами

Депутаты призвали расширить норму, которая сейчас существует только для женщин.

Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Кузнецов и первый заместитель председателя профильного комитета ГД РФ по контролю Дмитрий Гусев внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает увольнять мужчину во время беременности его жены. Текст соответствующего документа пресс-служба политиков направила в СМИ. Правки предусмотрены для внесения их в Трудовой кодекс страны. Согласно действующему сейчас законодательству, работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с беременной сотрудницей, кроме случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (ИП). Политики предлагают распространить такую меру поддержки на мужчин с беременными женами.

Также нововведение обяжет работодателей автоматически продлевать срок срочного трудового договора мужчинам на период беременности их жен. По запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, мужчина будет предоставлять работодателю медицинскую справку, подтверждающую беременность.

Фото: pxhere.com