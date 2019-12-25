Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В Госдуме призвали расширить право военных на досрочное увольнение со службы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы выступили депутаты от партии "Справедливая Россия". Они предложили законопроект, согласно которому военнослужащие смогли бы иметь право на досрочное увольнение со службы в связи с необходимостью ухода за ребенком-инвалидом. Депутаты отметили, что соответствующие поправки предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время документ предусматривает право военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, на досрочное увольнение по семейным обстоятельствам. Глава фракции Сергей Миронов отметил, что военнослужащие, которые занимаются воспитанием ребенка-инвалида, такой возможности не имеют.

Ранее в Госдуме призвали остановить резкий рост цен на цветы перед 8 Марта.

Фото: Piter.tv