Соответствующее письмо направили руководителю ФАС России.

В Госдуме призвали остановить резкий рост цен на цветы перед 8 Марта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

Соответствующее письмо депутат направил руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому. Миронов сослался на многочисленные обращения граждан, которые жалуются на существенное повышение стоимости цветов накануне 8 марта. Он подчеркнул, что продавцов и поставщиков не интересует, что у людей нет денег.

Миронов подчеркнул необходимость снизить цены и предложить рынку другой объем продукции. Он призвал ФАС решить проблему завышения цен на цветы.

Ранее Захарова намекнула о том, кого любит Путин.

Фото: pxhere.com