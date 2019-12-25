Захарова намекнула о том, кого любит Путин

В МИД России считают, что тема любви обширна и требует большего времени для ее обсуждения.

СМИ задали официальной представительнице российского министерства по иностранным делам Марии Захаровой вопрос о личной жизни президента Владимира Путина. Высокопоставленный дипломат ответила на него короткой фразой. В беседе с ведущей телеканала "360.ru" чиновница из внешнеполитического ведомства страны прокомментировала краткий ответ главы государства во время декабрьской "Прямой линии". Тогд у политического лидера спросили том, влюблен ли он. Он без раздумий ответил, что нет.

Я, знаете что, Регина, считаю, что это заявка на наше второе интервью, конкретно на тему всеобъемлющей силы любви. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Владимир Путин крайне редко комментирует темы, не касающиеся государственной деятельности. В 2013 году президент объявил о разводе со своей супругой.

