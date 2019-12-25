Захарова раскритиковала фон дер Ляйен за слова об Иране

В МИД России напомнили о реакции главы УК на убийства в Иране.

Жертвой удара США и Израиля по Ирану стали 140 невинных девочек, и вряд ли это способствует появлению "новой надежды" у народа Ирана. Соответствующее заявление официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сделала в беседе с ведущей телеканала "360.ru". Чиновница из внешнеполитического ведомства страны прокомментировала высказывания руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее иностранка отметила, что после начала американо-израильской компании у иранского народа появляется "новая надежда". Также глава ЕК поддержала удары США и Израиля по Ирану, за что ее раскритиковали на площадке ООН.

Это после чего у народа Ирана появляется новая надежда? После того, как 140 девочек были буквально сакрально принесены в жертву этой страшной, беспрецедентной, трагической ситуации, этой бойне, этим силам зла? Вот после этого у людей появляется надежда? Нет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе проводит военные операции, замалчивая свои истинные намерения. Она провела аналогию сложвшейся ситуации на Ближнем Востоке с событиями, когда американцы напали на Ирак по ложному обвинению.

Захарова: пострадавших среди сотрудников посольства РФ в Тегеране нет.

