Захарова: пострадавших среди сотрудников посольства РФ в Тегеране нет

В МИД России заметили, что дипломаты РФ в Иране не пострадали.

Среди пострадавших по одной из центральных площадей Тегерана нет сотрудников российского посольства. Соответствующее заявление сделала журналистам информационного агентства "ТАСС" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Известно, что место ракетного удара, площадь Фирдоуси, располагается в 600 метрах от нашего посольства в исламской республике.

Пострадавших среди сотрудников нет, посольство не пострадало. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России