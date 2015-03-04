Захарова прокомментировала инцидент с катером у берегов Кубы

В МИД России оценили недавний инцидент в территориальных водах карибской страны.

В Москве оценили инцидент с катером у берегов Кубы. Соответствующее заявление от 26 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии для журналистов инфорационного агентства "РИА Новости".

Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ в комментарии "РИА Новостям"

Напомним, что правоохранительные органы на Кубе объяснили мировой общественности, что катер под американским национальным флагом вторгся в территориальные воды страны и открыл огонь. В результате ответной стрельбой по борту местные кубинские пограничники ликвидировали четырех человек, находившихся на судне. Ранее лидер Белого дома Дональд Трамп в конце января подписал указ, по которому Вашингтон может ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть властям из Гаваны. Кубинское правительство заметило, что с помощью энергетической блокады США хотя задушить экономическую систему карибского государства, а также сделать там условия для жизни местного населения невыносимыми.

Фото: МИД России