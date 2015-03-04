Захарова порекомендовала европейцам "сидеть под столом" переговоров и "не вякать"

В МИД России напомнили о том, что официальные лица ЕС не умеют себя вести в обществе.

В Москве порекомендовали европейцам "сидеть под столом" переговоров и "не вякать". Соответствующее заявление время выступления перед журналистами на брифинге от 26 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница таким образом прокомментировала слова председателя Европейского совета Антониу Кошты о том, что "России нельзя позволить добиться успеха за столом переговоров".

О боже, вы же еще не там. И, судя по всему, вас там никто не ждет, вас туда - за этот стол переговоров - никто приглашал, потому что вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку. Поэтому сидите там под столом и не вякайте. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров сообщил общественности о том, что политические представители европейских стран находились в Женеве в сугубо своем статусе, поэтому сидели "где-то в предбаннике" в тот момент, пока проводились трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и киевским режимом по мирному урегулированию украинского конфликта.

Фото и видео: МИД России