В МИД России рассказали о запрете Украины на русскоязычную литературу.

В Москве после известий о разработке на украинской территории проекта по изъятию из обращения русскоязычных книг задались вопросом том, запретят ли в соседнем государстве книги писателя Николая Гоголя на русском языке. Соответствующее заявление время выступления перед журналистами на брифинге от 26 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что недавно глава министерства по культуре в киевском режиме Татьяна Бережная объявила населению о том, что местный комитет вопросам телевидения и радиовещания в настоящее время работает над проектом постановления разработки механизма изъятия из обращения русскоязычных книг. Во внешнеполитическом ведомстве РФ уточнили, что теперь мировой общественности предстоит ждать костров, а также запрещения печати и распространения русскоязычной литературы.

Я прошу прощения, Гоголя на русском запретят? Или пожалеют Николая Васильевича и оставят в виде исключения на полке? Или все-таки нет, перепишут его на украинский и будут рассказывать будущим поколениям, что русского он вообще не знал. Да, и после этого нам кто-то еще говорит, что на Украине нет нацизма? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат полагает, что кроме "церкви и истории", русский язык стал "главным врагом" для украинских властей. Мария Захарова сообщила аудитории о том, что в мире нигде больше не существует такого огромного количества запретов против русского языка, как на Украине. Сейчас на этом языке нельзя вести деятельность в культурной, образовательной сферах, а также обслуживания, рекламы и науке. В Москве отметили, что такие запреты не изменят ситуацию, так как подобные шаги ни когда не помогали "злодеям, которые исповедуют вот такую человеконенавистническую логику".

Фото: МИД России