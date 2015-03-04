Захарова назвала людоловскими пепелацами машины для отлова мужчин на Украине

В МИД России прокомментировали ситуацию на Украине словами из фильма "Кин-дза-дза!".

В Москве сравнили транспортные средства, используемые на украинской территории в "охоте" на мужчин для отправки на фронт, с фантастическими летательными аппаратами из советского фильма "Кин-дза-дза!". Соответствующее заявление время выступления перед журналистами на брифинге от 26 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница назвала эти автомобили людоловскими пепелацами, комментируя отношения властей с Банковой улицы к собственным гражданам.

... Их не жалеют на поле боя, их не будут жалеть, таща в эти самые микроавтобусы, минивэны... Не знаю как называть... эти людоловские пепелацы. Лучше, наверное, не скажешь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитического ведомства уточнили, что задача узурпировавшей власть в Киеве клики состоит в том, чтобы превратить жителей Украины, взятых им в заложники, в управляемую массу. В частности, людей заставляют силовыми методами присягать на верность действующему в стране режиму, а населению приходится "безропотно идти на заклание". Однако сейчас, по мнению Марии Захаровой, граждане предпринимают попытку сопротивляться. В некоторых случаях это приводит к летальным исходам, так как украинские власти не желают никого.

Фото: МИД России