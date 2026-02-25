В МИД России указал на те обещания, которые были даны Владимиру Зеленскому его союзниками.

Коллективный Запад создал из киевского режима "ненасытного монстра", который поглотит его первым. Такой комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сообщила о том, международные союзники украинских властей не поняли того, что буквально доформировали монстра, который в результате сожрет их первыми. В Москве уточнили, что речь идет о диком и завистливом существе, которому на начальном этапе создания дали обещания по получению власти над всем миром.

Изначально Банковой, Зеленскому, ему обрисовывали не только то, что он вернет там условно себе какие-то "территории", ему обрисовывали, что он станет властелином этого региона, что он станет опорной точкой на карте европейского континента. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад не понимает, что их "подопечные" выходили из-под контроля.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik