В МИД России напомнили о предыдущих попытках Запада "распространить демократию".

Страны коллективного Запада не понимают, что все их "подопечные", которых они снабжали оружием с намерением получить "борцов за демократию", потом выходили из-под контроля. Такой комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сообщила о том, что ранее одним из таких личностей был бывший руководитель террористической группировки "Аль-Каида", запрещенной на территории России.

Они не понимают, что все их подопечные, которых они снабжали оружием разного вида <...>, потом выходили из-под их контроля. Все их подопечные, которым они давали все виды навыков, все виды образовательных инструментов, возможностей, думая, что это будут их, как они называли, борцы за демократию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уверена, что предшественники действующих политических элит были мудрее, потому что не дали этому боевику ядерное оружие, хотя у мужчинв некоторое время все ще фиксировался колоссальный кредит доверия ради того, чтобы мужчина якобы творил добро и распространял демократию на планете.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik