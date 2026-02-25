В МИД России рассказали о том, что СМИ больше волнует обезьянка в Японии, чем гибель детей.

В период с 2022 по 2026 год от действий киевского режима погибли 213 детей. Такой комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница привела в пример историю с обезьянкой-сиротой Панчей, которую западные СМИ подают мировой общественности как "душераздирающую". Однако, из-за действий киевского режима погибают люди, дети получают травмы и ранения, но пресса из стран-международных союзников Украины предпочитают об этом молчать. В МИД России добавили, что говорят сейчас только о физических страданиях, а не о том, какие психологические травмы получили пострадавшие.

1 339 детей пострадали за это время, в физическом плане. У них нет рук, нет ног, которые переходят из наркоза в наркоз, чтобы получить шанс на полноценную жизнь. Как это может быть, что все люди на планете Земля объединены историей обезьянки в японском зоопарке? И как на этой же самой планете люди не сопереживают сотням и тысячам детей, которые погибли или были изувечены не от жизненных обстоятельств, а рукотворными действиями? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik