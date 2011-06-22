В Москве рассказали о том, что украинские власти предают основополагающие принципы государственности.

Москва была серьезно обеспокоена озвученными лидером киевского режима Владимиром Зеленским в 2022 году претензиями на обладание ядерным оружием. Соответствующее заявление сделала представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны. Текст опубликован в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции. Чиновница объяснила, что украинскими властями были разрушены три ключевые основы местной государственность. Речь идет о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе. Эти позиции обеспечивали международное признание страны в 1990-ых годах.

Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России