Захарова: РФ обеспокоили слова Зеленского об обладании ядерным оружием
В Москве рассказали о том, что украинские власти предают основополагающие принципы государственности.

Москва была серьезно обеспокоена озвученными лидером киевского режима Владимиром Зеленским в 2022 году претензиями на обладание ядерным оружием. Соответствующее заявление сделала представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны. Текст опубликован в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции. Чиновница объяснила, что украинскими властями были разрушены три ключевые основы местной государственность. Речь идет о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе. Эти позиции обеспечивали международное признание страны в 1990-ых годах.

Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

