В МИД России осудили планы Варшавы начать производство противопехотных мин.

Официальный выход Варшавы из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин может спровоцировать "эффект домино". Соответствующее заявление сделала представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны. Чиновница указала, что решение польских властей чревато эскалацией напряженности в европейском регионе. Не исключено, что примеру государства последуют и другие участники договора. Таким образом мир может наблюдать деградацию ситуации с безопасностью.

На этом фоне отдельные государства Евросоюза, обладающие развитым военно-промышленным потенциалом, уже пытаются извлечь финансовую выгоду из удовлетворения возрастающего спроса на противопехотные мины на международном рынке. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России