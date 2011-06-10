В МИД России напомнили о том, что именно европейцы обсуждали на встрече вместо реальных проблем.

Мюнхенская конференция по безопасности утрачивает роль диалоговой площадки. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 18 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что теперь на мероприятии союзники не обсуждают серьезные проблемы. В Москве уверены, что местные политические элиты отказываются видеть и признавать собственные болезни, так как в противном случае им придется отказаться от состояния "исключительности". Однако коллективному Брюсселю важно понять, что они не являются неподсудными, безошибочными и самыми умными на планете.

Это нужная говорильня, потому что они как бы раскрываются, они многое о себе рассказывают. Поэтому следить за всей этой историей, безусловно, надо. Почему? Раскрываются они хорошо. То есть на год вперед мы понимаем, из каких публицистических, пропагандистских трендов будет состоять их позиционирование". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в 2026 году Мюнхенская конференция по безопасности состоялась в период с 14 по 15 февраля.

