Захарова напомнила Польше, кто восстанавливал Варшаву после Второй мировой войны

В МИД России напомнили о той поддержке, которую СССР оказали европейцам в 1945 году.

Москва напомнила Польше о том, кто же в реальности восстанавливал Варшаву после завершения Второй мировой войны. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что именно Советский Союз, несмотря на то, что "истекал кровью и страдал от голода", помогал европейской стране. Речь идет о том, что в 1945 году дипломатами было заключено соглашение о предоставлении Польше займов в размере 50 миллионов рублей и дополнительно 10 миллионов долларов для нужд внешней торговли. Дополнительно советские республики поставляли на территорию Польши уголь, керосин, моторную нефть, соль, чай, мясо, текстильное сырье, хлеб, сахар, подсолнечное масло, и необходимые для посевных работ семена.

Вспомните, что это за годы, - 1945-й. Если мы говорим про февраль, это за пару месяцев до Победы. Это еще кровопролитные шли бои, да только в мыслях и планах Победа... страна истекает кровью, страдает от голода, холода, она разрушена, семьи не соединены, Польша получает эту помощь для собственного восстановления. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что теперь же современные политические элиты из Польши говорят о репарациях в адрес СССР, хотя сама же страна принимала активное участие в разделе Чехословакии.

Фото и видео: МИД России