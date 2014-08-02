Захарова пошутила, что Польша оплатила "еще не все счета" Марины Мнишек

В МИД России оценили решение Варшавы подать иск из-за советского влияния.

В Москве прокомментировали сведения о намерение польских властей подать иск к Москве. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что Варшава оплатила "еще не все счета" жены Лжедмитрия I и Лжедмитрия II и дочери польского магната Марины Мнишек.

Передайте им, что тут еще не все счета Марины Мнишек оплачены, то есть, так сказать, мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее газета The Financial Times сообщила западной аудитории о том, что Польша готовит судебный иск к российскому руководству за материальный ущерб, якобы нанесенный европейскому государству в период существования Польской Народной Республики, когда страна была союзником Советского Союза.

Фото и видео: МИД России