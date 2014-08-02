В МИД России рассказали о том, что Европа должна начать созидать, а не разрушать.

Именно страны коллективного Запада обязаны восстановить Украину, а не кто-либо еще, так как именно международные союзники киевского режима сотворили со страной то, что что она имеет сейчас. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила результаты 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках данного мероприятия немецкие представители говорили о необходимости "срочно солидаризироваться" с американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе, "пока еще не поздно".

Та самая Германия, которая играется в Украину все эти годы и десятилетия, кто сейчас Украине поставляет оружие, строит военные заводы, выделяет деньги и занимается чудовищной русофобской риторикой. Именно они обязаны.... разрушили, изнасиловали и на долгие годы обрекли на отсутствие какой-либо государственности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве напомнили о том, что немцы, как и другие страны Евросоюза, в текущий момент планируют продолжать "адскую игру в Украину" в то время, когда уже должна начать задумываться о созидательном завершении этого вопроса.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik