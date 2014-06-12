Захарова прокомментировала переговоры в Женеве

В МИД России напомнили о неделании Украины доводить обсуждения до реального урегулирования кризиса.

Москва не раз доказывала мировой общественности, что стремится к стабильности, хотя наши противник различными способами пытаются сорвать переговорный процесс. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница отметила, что теперь со стороны Запада и украинской делегации в ход идут комментарии, высказывания, а также технические параметры и прочие вещи, которые они только могут сделать для того, чтобы не дать в реальности состояться не только урегулированию регионального кризиса, но даже и просто направлению туда.

Если мы понимаем, что мы все действительно хотим мира, и Россия это доказывала много раз, и мы понимаем, что с той стороны реально кто не хочет мира, бесконечно заявляет о том, что переговоры не нужны под разными предлогами <…> Неужели мы имеем право, вот я даже так могу сказать, неужели мы имеем право не ценить те возможности для переговоров, которые есть? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

