В МИД России рассказали о сущности киевских властей, точечно атакующих детей.

Киевский режим прицельно и точечно совершает террористические акты по тем территориям, в которых "можно попасть по детям". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Это прицельное, точечное нанесение, даже не нанесение, а совершение террористических актов через подбрасывание этих мин "Лепесток", через дроны, через повторное возвращение на место преступлений, именно детские сады, школы, больницы, площадки, играющие дети, рынки и так далее, вот там, где можно попасть по детям. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее российский посол по особым поручениям при внешнеполитическом ведомстве нашей страны Родион Мирошник говорил о том, что более 20 мирных жителей из субъектов России за прошедшую неделю стали жертвами в результате ударов Вооруженных сил Украины. Также известно, что свыше 120 человек, включая шестерых несовершеннолетних граждан, получили ранения.

