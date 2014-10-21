Захарова: Киев бросает украинцев на съедение "западно-либеральному Минотавру"

В МИД России оценили связь Украины с Западом.

Взаимоотношения киевского режима и его международных союзников из стран коллективного Запада напоминают мировому сообществу об истории Минотавра из древнегреческой мифологии. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница уточнила, что власти с Банковой улицы просто бросают собственных граждан на заклание "западно-либеральному Минотавру". В Москве сообщили, что в давние времена народы для того, чтобы усладить или умаслить, задобрить страшное чудовище, выбирали ему самых красивых и ярких девушек. Затем эти жертвы отводились на заклание.

У меня такое впечатление, что киевский режим действительно своих граждан этому страшному западно-либеральному Минотавру или ультралиберальному Минотавру должен приводить. Вот этих вот людей - украинцев, жителей Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

