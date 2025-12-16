Опубликована деловая программа ПМЮФ-2026

Стала известна деловая программа XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который пройдёт с 24 по 26 июня под девизом "Время быть в праве". Программа включает свыше 100 мероприятий, организованных по восьми ключевым тематическим направлениям.
Как подчеркнул министр юстиции РФ Константин Чуйченко, площадка форума традиционно служит для укрепления авторитета международного права и развития межгосударственного взаимодействия. Центральным событием станет пленарное заседание на тему: "Международное право — привилегия первых или право равных?".
В числе ключевых мероприятий деловой программы:
совещание министров юстиции;
III заседание Координационного совета государств СНГ по судебно-экспертной деятельности;
стратегическая сессия "Право 2050" и историческая сессия "1905: революция и реформы. Уроки истории";
лекция председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина.
Также в рамках ПМЮФ состоится Международный молодёжный юридический форум.
Ранее мы сообщили о том, что полицейские из Петербурга стали звёздами соцсетей после работы на ПМЭФ‑2026.
Фото: Telegram / Росконгресс директ
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