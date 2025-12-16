Опубликована деловая программа ПМЮФ-2026

Программа включает свыше 100 мероприятий, организованных по восьми ключевым тематическим направлениям.

Стала известна деловая программа XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который пройдёт с 24 по 26 июня под девизом "Время быть в праве". Программа включает свыше 100 мероприятий, организованных по восьми ключевым тематическим направлениям.

Как подчеркнул министр юстиции РФ Константин Чуйченко, площадка форума традиционно служит для укрепления авторитета международного права и развития межгосударственного взаимодействия. Центральным событием станет пленарное заседание на тему: "Международное право — привилегия первых или право равных?".

В числе ключевых мероприятий деловой программы:

совещание министров юстиции;

III заседание Координационного совета государств СНГ по судебно-экспертной деятельности;

стратегическая сессия "Право 2050" и историческая сессия "1905: революция и реформы. Уроки истории";

лекция председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина.

Также в рамках ПМЮФ состоится Международный молодёжный юридический форум.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские из Петербурга стали звёздами соцсетей после работы на ПМЭФ‑2026.

Фото: Telegram / Росконгресс директ