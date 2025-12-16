ПМЮФ‑2026 в Петербурге пройдёт под девизом "Время быть в праве"

С 24 по 26 июня в "Экспофоруме" состоится Петербургский международный юридический форум. Организаторы запланировали более 100 сессий, а центральной темой станет вопрос о равенстве в международном праве.

Организаторы Петербургского международного юридического форума обнародовали программу мероприятия. Форум пройдёт с 24 по 26 июня в выставочном комплексе "Экспофорум" под девизом "Время быть в праве". В рамках ПМЮФ‑2026 запланировано более 100 сессий, заседаний и лекций.

Центральная тема сформулирована как вопрос: является ли международное право привилегией первых или правом равных. Среди ключевых направлений обсуждения — юридические войны, применение искусственного интеллекта в правовой сфере, обращение криптоактивов и трансграничный арбитраж. Об этом сообщила пресс-служба "Росконгресса".

В программе форума также значатся специальные события. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин прочитает лекцию. Кроме того, запланированы совещание министров юстиции, дискуссии о деколонизации права, биоэтике, семейном праве и новых подходах к налогу на добавленную стоимость.

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Фото: Magnific